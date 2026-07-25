Володимир Кириченко

Правий півзахисник Жирони Віктор Циганков хоче покинути команду після того, як вона вилетіла з Ла Ліги за підсумками минулого сезону. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, ситуація між клубом і 28-річним українцем може загостритися. Спочатку каталонці хотіли отримати 10 млн євро за вінгера, але не отримали жодної пропозиції.

Мета Циганкова – домовитись про відхід на правах вільного агента. Це має зекономити для Жирони гроші на його зарплаті, яка є найвищою в команді. Контракт гравця розрахований до літа наступного року.

Декілька команд Ла Ліги готові діяти, зважаючи на ситуацію. Пильно стежить за Циганковим Валенсія і Севілья, яким потрібен вінгер.

На рахунку Віктора 20 голів та 23 результативні передачі у 119 матчах за Жирону.

Раніше повідомлялося, що Циганков погодився на трансфер у європейський клуб.