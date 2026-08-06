Павло Василенко

Український вінгер Жирони Віктор Циганков може вже цього літа змінити клубну прописку. Серйозний інтерес до 28-річного футболіста проявляє Валенсія, яка прагне підсилити склад перед новим сезоном.

За інформацією La Grada, керівництво «кажанів» розглядає кандидатуру українця як один із пріоритетних варіантів для посилення атакувальної лінії. Головний тренер команди Карлос Корберан високо оцінює ігрові якості Циганкова та хотів би бачити його у своєму розпорядженні.

Втім, Валенсія не є єдиним претендентом на українського футболіста. Раніше повідомлялося, що інтерес до вінгера також виявляє Сельта, тому боротьба за його підпис може загостритися.

Крім Циганкова, у шорт-листі Валенсії перебуває ще один гравець Жирони – захисник Арнау Мартінес. Після збільшення бюджету на літню трансферну кампанію клуб отримав більше можливостей для реалізації дорогих переходів, які раніше вважалися малоймовірними.

Нагадаємо, за підсумками кампанії 2025/26 Жирона набрала 41 очко, посіла 19-те місце та залишила Ла Лігу, вилетівши до Сегунди.

Минулого сезону Циганков провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив сім голів і віддав п'ять результативних передач.

За оцінкою Transfermarkt, трансферна вартість українця становить 15 мільйонів євро, а його контракт із Жироною діє до 30 червня 2027 року.