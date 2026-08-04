Павло Василенко

Вінгер збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, 28-річним футболістом активно цікавляться турецький Трабзонспор та представник MLS Нью-Йорк Сіті.

Втім, головною перепоною для потенційного трансферу залишається позиція Жирони. Іспанський клуб не має наміру знижувати свої фінансові вимоги та оцінює українця у 10 мільйонів євро.

Жирона наразі має пропозиції, але вимагає десять мільйонів євро – це і Трабзонспор, і Нью-Йорк Сіті. Циганков не розуміє, чому за нього вимагають такі гроші, коли заплатили всього п'ять.

За словами Циганика, сам футболіст не бойкотує клуб і не відмовляється від тренувань. Він лише хоче обговорити ситуацію та знайти компромісне рішення з керівництвом.

Водночас час працює на українця. Контракт Циганкова з Жироною діє до 30 червня 2027 року, а вже через пів року він матиме право вести переговори з іншими клубами та підписати попередню угоду як вільний агент.

Минулого сезону українець провів 34 матчі у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач.

За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість вінгера становить 15 мільйонів євро.