Циганков близький до відходу із Жирони? Українцем цікавляться клуби Туреччини та MLS
Журналіст оцінив перспективи футболіста
Вінгер збірної України Віктор Циганков може змінити клуб уже цього літа. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, 28-річним футболістом активно цікавляться турецький Трабзонспор та представник MLS Нью-Йорк Сіті.
Втім, головною перепоною для потенційного трансферу залишається позиція Жирони. Іспанський клуб не має наміру знижувати свої фінансові вимоги та оцінює українця у 10 мільйонів євро.
Жирона наразі має пропозиції, але вимагає десять мільйонів євро – це і Трабзонспор, і Нью-Йорк Сіті. Циганков не розуміє, чому за нього вимагають такі гроші, коли заплатили всього п'ять.
За словами Циганика, сам футболіст не бойкотує клуб і не відмовляється від тренувань. Він лише хоче обговорити ситуацію та знайти компромісне рішення з керівництвом.
Водночас час працює на українця. Контракт Циганкова з Жироною діє до 30 червня 2027 року, а вже через пів року він матиме право вести переговори з іншими клубами та підписати попередню угоду як вільний агент.
Минулого сезону українець провів 34 матчі у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач.
За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість вінгера становить 15 мільйонів євро.