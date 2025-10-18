Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов може затриматись на своїй посаді, якщо його команді вдасться набрати очки в заключних поєдинках кваліфікації ЧС-2026, повідомляє Azerisport.

Асоціація федерацій футболу Азербайджану (АФФА) розглядатиме долю Аббасова, виходячи з результату та гри в домашній зустрічі з Ісландією, яка відбудеться 13 листопада на стадіоні «Палмс Спортс Арена».

Зустріч з Францією, яка відбудеться через три дні на стадіоні «Тофік Бахрамов», також буде братися до уваги, але саме гра з Ісландією матиме більше значення, оскільки саме в цьому матчі від Аббасова чекатимуть результату.

Нагадаємо, якщо Азербайджан відбере очки в Ісландії, збірній України вистачить нічиєї в останньому турі для проходу до плей-оф. Навідь у випадку поразки від Франції. Також синьо-жовті можуть не програти Франції. В усіх інших випадках підопічним Сергія Реброва доведеться перемагати Ісландію.