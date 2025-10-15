Відбувся матч 4-го туру кваліфікації групи D до чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Азербайджану. Зустріч відбулася на арені МКС у польському Кракові, де номінальні господарі здобули перемогу з рахунком 2:1.

Півзахисник Руслан Малиновський знову відзначився голом за національну команду і став одним із ключових героїв поєдинку.

Його клуб Дженоа не залишився осторонь і відреагував на результативний виступ українця, для якого цей м'яч став уже третім за два останні матчі.