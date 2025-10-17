Сергій Стаднюк

Захисник збірної Азербайджану Бахлул Мустафазаде вважає, що команда могла відібрати очки в України у матчі четвертого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 (1:2). Також гравець заявив, що його колективу слід розраховувати на перемогу над Ісландією. Слова футболіста передає Azerisport.

В обох матчах ми добре боролися як команда. Зробили все, що було в наших силах. Результат міг бути і кращим, особливо у другій грі. У матчі з Україною ми могли і внічию зіграти, і виграти. Нам треба ще додавати. Постараємося досягти кращих результатів у наступних зустрічах. Саме це має бути нашою головною метою. Ми повинні прагнути перемоги. Ісландія - дуже сильний суперник, легким матч не буде. Але ми повинні постаратися. Бахлул Мустафазаде

Нагадаємо, якщо Азербайджан відбере очки в Ісландії, збірній України вистачить нічиєї в останньому турі для проходу до плей-оф. Навідь у випадку поразки від Франції. Також синьо-жовті можуть не програти Франції. В усіх інших випадках підопічним Сергія Реброва доведеться перемагати Ісландію.