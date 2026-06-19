«Неймар — мій ідол, але Лео — найвеличніший»: Ямаль відреагував на хет-трик Мессі на ЧС-2026
Іспанець назвав аргентинця форвардом №1 в історії футболу
близько 1 години томуПідписатися в
Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився емоціями від результативної гри Ліонеля Мессі в поєдинку групового раунду чемпіонату світу-2026, у якому збірна Аргентини впевнено розгромила Алжир (3:0). Слова наводить видання RTVE.
Мессі кожен матч доводить, що він найкращий гравець в історії. Якщо у когось досі є сумніви, це тому, що вони спеціально їх шукають. Більше нічого сказати. Неймар — мій ідол, але Мессі — найвеличніший на всі часи.
Нагадаємо, що в стартовому поєдинку «альбіселесте» на Мундіалі Ліонель Мессі відзначився забитими м'ячами на 17-й, 60-й та 76-й хвилинах, оформивши перший хет-трик на турнірі.
У другому турі групового етапу ЧС-2026 збірна Аргентини протистоятиме команді Австрії. Поєдинок відбудеться 22 червня.
Мессі творить історію у 38 років: 16 голів на чемпіонатах світу і нова вершина поруч.