Павло Василенко

Легендарного бразильця Карлоса Альберто Паррейру госпіталізували до відділення невідкладної допомоги лікарні Самарітано в Ріо-де-Жанейро. Чемпіон світу з футболу 1994 року як тренер отримує в лікарні апарат штучної вентиляції легень, але його стан стабільний.

У 83-річного бразильця у 2023 році діагностували лімфому Ходжкіна, тип раку, який починається в лімфатичній системі. Вважалося, що хвороба в якийсь момент перебуває в стадії ремісії, але пізніше вона рецидивувала.

Паррейра вважається одним із тренерів, які своїми досягненнями змінили загальну політику національної збірної. Він був біля керма команди Бразилії, коли вони виграли титул чемпіона світу 1994 року.

Окрім збірної Бразилії (у 1994 та 2006 роках), фахівець очолював збірні Кувейту на чемпіонаті світу 1982 року, ОАЕ на чемпіонаті світу 1990 року в Італії, Саудівської Аравії у 1998 році та Південної Африки у 2010 році.

Він також виграв Кубок Америки 2004 року та Кубок конфедерацій 2005 року як тренер збірної Бразилії. Паррейра також був помічником тренера на чемпіонаті світу 1970 року в Мексиці, де відповідав за фізичну підготовку Пеле, Жаірзіньо, Тостао, Рівелінью, Евералду та інших зірок команди Маріо Загалло.