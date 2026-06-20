Павло Василенко

Офіційний м'яч чемпіонату світу-2026 було запущено в космос. Астронавти NASA доставили його на Міжнародну космічну станцію, щоб повторити експеримент 2019 року, метою якого було показати вплив хорошого та поганого балансу у футбольних м'ячах. Зібрані дані покращили розуміння дослідниками того, як вбудовані технології, такі як датчики у футбольних м'ячах, можуть впливати на «поведінку» м'яча під час гри.

Екіпаж провів експеримент з балансування та руху в умовах невагомості, щоб побачити, як внутрішня маса м'яча стабілізується за відсутності повітря та гравітації. Запуск м'яча в космос дозволив вченим виміряти чистий рух м'яча, незалежно від опору землі чи впливу вітру. Це допомагає інженерам зрозуміти, як розподіл внутрішньої маси впливає на стійкість сучасних футбольних м'ячів.

Trionda має вдосконалений аеродинамічний чотирипанельний дизайн та вбудований датчик руху, який відстежує сенсорні дані з частотою 500 Гц.