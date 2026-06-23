Павло Василенко

У матчі другого туру групи J гравці збірної Алжиру перемогли Йорданію з рахунком 2:1 та залишилися в гонці за вихід у плейоф чемпіонату світу-2026.

В першому таймі зустрічі капітан алжирців Марез не реалізував два моменти біля воріт суперника, а перед самою перервою збірна Йорданії відповіла забитим голом Аль-Рашдана.

У другому таймі гри алжирці зуміли переломити хід поєдинку, забити два м’ячі та вирвати вольову перемогу. Влучними ударами відзначилися Бенбуалі та Гуірі.

Після зіграного матчу Алжир та Йорданія мають три та нуль балів відповідно. Лідерство у групі втримує Аргентина з шістьма очками. Австрія здобула три бали.

У третьому турі чемпіонату світу, 28 червня, Йорданія зустрінеться з Аргентиною, а Алжир зіграє з Австрією. Початок обох ігор заплановано на 05:00 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026, 2-й тур

Група J

Йорданія – Алжир – 1:2

Голи: Аль-Рашдан, 36 – Бенбуалі, 69; Гуірі, 82.