Павло Василенко

Поле на стадіоні «MetLife Stadium» у американському Іст-Резефорді, де 19 липня відбудеться фінал чемпіонату світу-2026, стало джерелом суперечок, оскільки кілька гравців, які перевіряли його якість у нещодавніх матчах, висловили до нього застереження.

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабйо сказав, що поле було схоже на штучний газон, а бразильський форвард Вінісіус Жуніор після нічиєї 1:1 з Марокко сказав, що на полі було дуже важко грати. Через спеку поле висихало, що уповільнювало гру. Кілька гравців сказали, що покриття було занадто твердим.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зазначила, що ігрові поверхні на всіх 16 стадіонах чемпіонату світу перебувають у відмінному стані з точки зору ігрових характеристик та безпеки гравців. Стадіон в Іст-Резерфорді також прийматиме матч Норвегія – Сенегал у вівторок, 22 червня, а перед цим тренер збірної Норвегії Стале Сольбаккен заявив, що будь-який дощ може пришвидшити гру.

Тренер збірної Франції Дідьє Дешам також прокоментував поле, заявивши, що м'яч відскакував «унікально». Поле виглядало візуально нерівним.