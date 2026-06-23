Павло Василенко

Збірної Норвегії перемогла Сенегал з рахунком 3:2 на стадіоні «МетЛайф» в Іст-Резерфорді у другому турі чемпіонату світу, тим самим забезпечивши собі місце у плейоф турніру.

Перед перервою поєдинку норвезькі футболісти відкрили рахунок завдяки голу Педерсена. На старті другого тайму Голанд подвоїв перевагу своєї команди. Через п’ять хвилин Сарр із передачі Мане один гол відіграв.

На 58-й хвилині Голанд оформив дубль. У компенсовані хвилини матчу Сарр з передачі Джексона скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

Після другого туру збірні Франції та Норвегії мають по шість очок та вийшли до плейоф турніру. Сенегал та Ірак ще не набирали очок на цьому мундіалі.

У третьому турі чемпіонату світу, 26 червня, Норвегія зустрінеться з Францією, а Сенегал зіграє з Іраком. Початок обох ігор заплановано на 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026, 2-й тур

Група І

Норвегія – Сенегал – 3:2

Голи: Педерсен, 43; Голанд, 48, 58 – Сарр, 53, 90+3.