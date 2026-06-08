«Чудові враження». Судаков підбив підсумки збору під керівництвом Мальдери
Хавбек збірної України заявив, що у команди є потенціал
30 хвилин томуПідписатися в
Георгій Судаков. Фото: УАФ
Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився у соцмережах враженнями від першого збору національної команди під керівництвом нового тренера Андреа Мальдери.
Попри все, ці збори залишили чудові враження. Неймовірна атмосфера в команді, спільна робота та час, проведений разом — саме те, що робить збірну справжньою командою. PS: у цієї збірної є потенціал!
В межах весняно-літнього збору національна команда провела два матчі. У першому синьо-жовті переграли Польщу (2:0). У другій грі підопічні Мальдери програвали Данії 1:2, однак поєдинок було достроково зупинено.
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