ФІФА бореться з ненавистю. Організація заблокувала понад 10 мільйонів коментарів
Турнір проходить у США
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заблокувала понад 10 мільйонів коментарів у рамках боротьби з розпалюванням ненависті. Програмне забезпечення ФІФА проаналізувало близько 33 мільйонів постів та 15 000 профілів у соціальних мережах.
Система була вперше представлена під час чемпіонату світу 2022 року в Катарі та стала доступна всім членам організації рік тому. ФІФА вже використала цю послугу на 23 турнірах, включаючи відбіркові та товариські матчі.
Він також доступний командам на Клубному чемпіонаті світу у США. За даними агентства DPA, штучний інтелект також використовується для спроби приховати образливі коментарі від користувачів.