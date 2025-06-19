Павло Василенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заблокувала понад 10 мільйонів коментарів у рамках боротьби з розпалюванням ненависті. Програмне забезпечення ФІФА проаналізувало близько 33 мільйонів постів та 15 000 профілів у соціальних мережах.

Система була вперше представлена ​​під час чемпіонату світу 2022 року в Катарі та стала доступна всім членам організації рік тому. ФІФА вже використала цю послугу на 23 турнірах, включаючи відбіркові та товариські матчі.

Він також доступний командам на Клубному чемпіонаті світу у США. За даними агентства DPA, штучний інтелект також використовується для спроби приховати образливі коментарі від користувачів.