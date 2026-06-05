Чурко розповів, де хоче продовжити кар’єру після Металіста 1925
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близько 2 годин томуПідписатися в
Півзахисник В’ячеслав Чурко, контракт якого з Металістом 1925 добіг кінця, розповів сайту «Український футбол» про свої плани на найближче майбутнє.
«Поки конкретики немає, все в розмовах. Але сто відсотків ще хочу грати, сили є. Думаю, тиждень-два – і можна буде говорити конкретніше. Не скажу, що вже є перемовини з багатьма клубами, але певні розмови є.
Більше УПЛ, тому що в мене двоє дітей: одна дитина ходить у школу, друга – у садок. Мені буде важко поїхати кудись без них. Тому поки що дивлюся тільки УПЛ, а там буде видно. Не знаю, скільки в мене буде сил, але на сьогоднішній момент хочу грати. Сподіваюся, буде клуб, у якому я зможу ще себе проявити».
33-річний Чурко у минулому сезоні провів 19 матчів, у яких забив один гол і віддав одну передачу.
До Металіста 1925 він виступав за Маріуполь, Шахтар, Металіст, Акаедмію Пушкаша, Фрозіноне, Колос, Мезйокйовешд і Зорю.