Півзахисник В’ячеслав Чурко, контракт якого з Металістом 1925 добіг кінця, розповів сайту «Український футбол» про свої плани на найближче майбутнє.

«Поки конкретики немає, все в розмовах. Але сто відсотків ще хочу грати, сили є. Думаю, тиждень-два – і можна буде говорити конкретніше. Не скажу, що вже є перемовини з багатьма клубами, але певні розмови є.

Більше УПЛ, тому що в мене двоє дітей: одна дитина ходить у школу, друга – у садок. Мені буде важко поїхати кудись без них. Тому поки що дивлюся тільки УПЛ, а там буде видно. Не знаю, скільки в мене буде сил, але на сьогоднішній момент хочу грати. Сподіваюся, буде клуб, у якому я зможу ще себе проявити».