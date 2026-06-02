Динамо не проти переходу хавбека у Металіст 1925
Інсайдер повідомив деталі
21 хвилину томуПідписатися в
Олександр Яцик. Фото - ФК Динамо
Одним з літніх новачків Металіста 1925 має стати півзахисник Олександр Яцик, який більше не потрібен київському Динамо, повідомляє Ігор Бурбас.
Харківський клуб прагнув оформити трансфер ще взимку, але тоді головний тренер біло-синіх Ігор Костюк наполіг на тому, щоб 23-річний футболіст залишився в команді. Поки незрозуміло, мова йде про повноцінний трансфер чи оренду.
Яцик, який є вихованцем академії київського клубу, два сезони провів на правах оренди в луганський Зорі, за першу команду Динамо зіграв 30 матчів, у яких забив три голи.
Контракт Олександра розрахований до 30 червня 2028 року, а його оціночна вартість складає один мільйон євро.
Матеріали по темі
Динамо поверне легіонера, що побоявся війни, та продасть скандального нападника
близько 18 годин тому