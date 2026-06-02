Павло Василенко

Одним з літніх новачків Металіста 1925 має стати півзахисник Олександр Яцик, який більше не потрібен київському Динамо, повідомляє Ігор Бурбас.

Харківський клуб прагнув оформити трансфер ще взимку, але тоді головний тренер біло-синіх Ігор Костюк наполіг на тому, щоб 23-річний футболіст залишився в команді. Поки незрозуміло, мова йде про повноцінний трансфер чи оренду.

Яцик, який є вихованцем академії київського клубу, два сезони провів на правах оренди в луганський Зорі, за першу команду Динамо зіграв 30 матчів, у яких забив три голи.

Контракт Олександра розрахований до 30 червня 2028 року, а його оціночна вартість складає один мільйон євро.