Денис Сєдашов

Збірна Аргентини пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, вирвавши перемогу над національною командою Єгипту в неймовірному поєдинку з п'ятьма голами.

Єгиптяни шокували фаворита вже на 15-й хвилині — Яссер Ібрагім замкнув головою передачу Марвана Аттії. Невдовзі Аргентина могла відігратися, проте Мостафа Шобеїр парирував удар Ліонеля Мессі з 11-метрової позначки.

У другому таймі Єгипет забив двічі зусиллями Мостафи Зіко — перший гол скасував VAR, але за кілька хвилин форвард таки подвоїв перевагу своєї команди в контратаці.

Камбек альбіселесте розпочався на 79-й хвилині, коли Крістіан Ромеро головою замкнув навіс Мессі. За чотири хвилини сам Мессі реабілітувався за нереалізований пенальті, ефектним ударом від поперечини зрівнявши рахунок.

Переможну крапку в компенсований час поставив Енцо Фернандес, який приніс Аргентині путівку в 1/4 фіналу.

ЧС-2026. 1/8 фіналу

Аргентина — Єгипет 3:2

Голи: Ромеро, 79, Мессі, 83, Е. Фернандес, 90+2 — Ібрагім, 15, Зіко, 67

На 21-й хвилині Мессі (Аргентина) не реалізував пенальті (воротар)

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