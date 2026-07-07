Суперкамбек на ЧС-2026! Аргентина поступалася 0:2, але вирвала перемогу над Єгиптом
Ліонель Мессі нереалізував пенальті на 21-й хвилині
38 хвилин томуПідписатися в
Збірна Аргентини пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, вирвавши перемогу над національною командою Єгипту в неймовірному поєдинку з п'ятьма голами.
Єгиптяни шокували фаворита вже на 15-й хвилині — Яссер Ібрагім замкнув головою передачу Марвана Аттії. Невдовзі Аргентина могла відігратися, проте Мостафа Шобеїр парирував удар Ліонеля Мессі з 11-метрової позначки.
У другому таймі Єгипет забив двічі зусиллями Мостафи Зіко — перший гол скасував VAR, але за кілька хвилин форвард таки подвоїв перевагу своєї команди в контратаці.
Камбек альбіселесте розпочався на 79-й хвилині, коли Крістіан Ромеро головою замкнув навіс Мессі. За чотири хвилини сам Мессі реабілітувався за нереалізований пенальті, ефектним ударом від поперечини зрівнявши рахунок.
Переможну крапку в компенсований час поставив Енцо Фернандес, який приніс Аргентині путівку в 1/4 фіналу.
ЧС-2026. 1/8 фіналу
Аргентина — Єгипет 3:2
Голи: Ромеро, 79, Мессі, 83, Е. Фернандес, 90+2 — Ібрагім, 15, Зіко, 67
На 21-й хвилині Мессі (Аргентина) не реалізував пенальті (воротар)
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