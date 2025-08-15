Павло Василенко

З нового сезону судді в Англійській Прем'єр-лізі більше зосереджуватимуться на підкатах та володінні м'ячем у штрафному майданчику, що може призвести до збільшення кількості штрафних ударів.

Мета розширеної уваги суддів полягає в реагуванні на проблеми, які можуть вплинути на гру та досягнення мети виграшу м'яча. Очікується, що система VAR, яка може оцінювати ці ситуації, також сприятиме цьому.

За даними агентства DPA, ознаки симуляції будуть оцінюватися суворіше, а суддям буде надано можливість викликати лікарів або фізіотерапевтів на поле набагато раніше у разі можливої травми голови.

З часом судді отримають відеокамери після їхнього успішного дебюту на Клубному чемпіонаті світу в США та подальшого затвердження їх на практиці. Також набуде чинності правило восьми секунд володіння м'ячем для воротарів.