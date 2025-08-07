Шахтар відхилив пропозицію клубу АПЛ по трансферу бразильця
Англійці пропонували солідні гроші за футболіста «гірників»
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
Донецький Шахтар відхилив пропозицію лондонського Фулгема стосовно трансферу бразильського вінгера Кевіна.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, донецький клуб відмовився від запропонованої суми у 30 млн євро плюс бонуси за трансфер 22-річного бразильця. Загальна сума у 40 млн євро з врахуванням бонусів була відхилена в останні години.
Шахтар хоче отримати більшу суму за продаж Кевіна і знає про інтерес до бразильця від інших клубів, зокрема Наполі.
Кевін у нинішньому сезоні провів три матчі за Шахтар, забивши чотири голи.
Контракт бразильця з донецьким клубом чинний до 31 грудня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість у 12 млн євро.
