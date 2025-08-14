Михайло Цирук

Після тривалої перерви топові європейські чемпіонати нарешті повертаються, тож саме час виділити для себе головні матчі футбольного вікенду, щоб не пропустити все найцікавіше. Пропонуємо до вашої уваги добірку найцікавіших поєдинків, які не дадуть вам занудьгувати у вільний час.

Пʼятниця: відкриття сезону в трьох топових лігах

20:00 Жирона - Райо Вальєкано

Новий сезон іспанської Ла Ліги відкриватиме поєдинок Жирони нашого Віктора Циганкова проти Райо Вальєкано, відомого негативним ставленням своїх фанатів до України. Для вінгера нашої збірної цей суперник став одним з улюблених, і у його ворота Циганков забив уже три мʼячі, тож сподіватимемося на продовження серії.

Прогноз ХSPORT.ua - Жирона не програє

21:45 Ренн - Марсель

Досить цікавим протистоянням стартуватиме французька Ліга 1: віцечемпіон країни Марсель вирушить в гості до Ренна, який уже два сезони не може повернутися до єврокубків, і підписавши кілька новачків цього літа спробує нарешті виконати це завдання за підсумками сезону.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Марселя

22:00 Ліверпуль - Борнмут

А новий сезон АПЛ відкриє протистояння чинного чемпіона Ліверпуля та Борнмута, вже не Іллі Забарного. Вишні видали потужний минулий сезон, однак після цього розпродали всіх основних оборонців та голкіпера, тож цікаво, як тепер виглядатиме ця команда. Ну а Ліверпуль, після поразки у Суперкубку Англії, нарешті покаже у справі своїх багатомільйонних новачків уже в межах чемпіонату.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

Субота: Матч за Суперкубок Німеччини

21:30 Штутгарт - Баварія

Попри тренд останніх років перетворювати суперкубок на фінал чотирьох, і проводити його взимку десь у Саудівській Аравії, у світі ще залишаються країни, що зберігають вірність класиці, і Німеччина - серед таких. Тож уже цієї суботи володар Кубка країни Штутгарт та чемпіон, мюнхенська Баварія, розіграють між собою перший трофей сезону.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Баварії

Неділя: топматч АПЛ та потенційний дебют Забарного

16:00 Ноттінгем - Брентфорд

Цього літа Брентфорд Єгора Ярмолюка втратив свого головного тренера Томаса Франка, і у першому матчі під керівництвом нового наставника Кіта Ендрюса зустрінеться з однією з найяскравіших команд минулого сезону - Ноттінгемом. У попередній кампанії українець почав отримувати більше довіри тренера та ігрової практики, тож хотілося б, аби ця тенденція зберігалася й надалі.

Прогноз ХSPORT.ua - Ноттінгем не програє

18:30 Ман Юнайтед - Арсенал

Перший топовий матч нового сезону АПЛ відбудеться вже в першому турі, якщо звісно зустріч другої та 15-ї команд минулого сезону можна назвати топовою. Арсенал провів просто неймовірне трансферне вікно, підписавши Дьокереша (65,8 млн), Субіменді (70 млн), Мадуеке (56 млн) та ще кількох гравців. Не відставав і МЮ, оформивши гучні трансфери Шешко (76 млн), Мбемо (75 млн) та Куньї (74,2 млн). Подивимося, кому ці гучні підписання принесуть найбільше користі в майбутньому сезоні.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Арсенала

21:45 Нант - ПСЖ

А у цьому матчі всі ми чекатимемо на одне й те саме - дебют Іллі Забарного у складі ПСЖ. На жаль, парижани не заявили українця на Суперкубок УЄФА, проте цього разу нічого не повинно завадити багатомільйонному новачку команди Луїса Енріке вперше зʼявитися на поле у футболці французького клубу.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ПСЖ

Понеділок: старт Миколенка в АПЛ

22:00 Лідс - Евертон

Евертон Віталія Миколенка розпочне новий сезон матчем проти старого-доброго новачка АПЛ Лідса. Участь українця в грі, щоправда, під питанням: усе через пошкодження у нещодавньому контрольному матчі проти Роми. А найбільша увага фанів ірисок, мабуть, буде прикута до Джека Гріліша, який нещодавно приєднався до команди та чекає на свій дебют.

У матеріалі використані фото Getty images