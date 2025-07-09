Павло Василенко

Півфінал Клубного чемпіонату світу між ПСЖ та мадридським Реалом ознаменується зустріччю Кіліана Мбаппе зі своєю колишньою командою, але тренер парижан Луїс Енріке не хотів загострювати увагу на цьому аспекті матчу.

На запитання, чи ПСЖ став грати краще без француза, іспанський тренер відповів коротко.

«Це минуле, а минуле нам мало що дає. Ми зосереджені на сьогоденні».

Тренер повторив цю думку, коли йому поставили ще одне питання про нападника, цього разу через його можливу додаткову мотивацію проти свого колишнього клубу.

«Це питання про минуле, я більше не коментуватиму».

Луїс Енріке також захищав воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумму, якого багато хто критикував за підкат, що призвів до серйозної травми Джамала Мусіала в матчі, в якому Баварія вибула з боротьби.

«Думаю, ми всі знаємо Джіджі, знаємо про його добре серце. Футбол – це спорт, у якому травми – звичайна справа, вони – частина життя професійного гравця. Це було ненавмисно, це було видно. Я не коментуватиму заяви інших. Джіджі в порядку, він вражений, але вже на зв'язку з Мусіала, якому ми всі бажаємо якнайшвидшого одужання».

Тренера також попросили оцінити Челсі, першого фіналіста Клубного кубка ФІФА

«Я не можу так аналізувати, я недостатньо добре знаю Челсі, щоби оцінювати їх. Я вважаю, що вони дуже гарні. Але міркувати до фіналу не варто, бо спочатку нам потрібно виграти півфінал у Реалу. Якщо виграємо, то й зможемо проаналізувати».

Матч ПСЖ – Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом.