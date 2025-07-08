Павло Василенко

Сьогодні ФІФА офіційно підтвердила двоматчеву дискваліфікацію Пачо та Лукаса Ернандеса з ПСЖ. Обох захисників було вилучено з поля з прямими червоними картками в останні десять хвилин вкрай драматичного чвертьфінального протистояння з Баварією Мюнхен.

Це означає, що обидва гравці не будуть доступні для завтрашнього півфінального протистояння з Реалом Мадридом, але вони також не зможуть зіграти у можливому фіналі, якщо парижани зможуть вибити мадридців.

Захисник Реала Дін Хейсен також не зможе вийти на поле у ​​завтрашньому матчі після вилучення з поля у чвертьфіналі проти Боруссії Дортмунд. Однак його буде відсторонено лише на один поєдинок і може потрапити до складу, якщо Реал вийде у фінал Клубного чемпіонату світу.