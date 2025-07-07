ПСЖ прийняв рішення щодо Доннаруми
Майбутнє голкіпера відоме
близько 1 години тому
У Джанлуїджі Доннарумми контракт із ПСЖ, який діє до 30 червня наступного року. Агент гравця Енцо Райола зробив важливу заяву в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.
Воротар прибув на «Парк де Пренс» влітку 2021 року, відразу після перемоги на чемпіонаті Європи, і підписав п'ятирічний контракт з ПСЖ.
Контракт добігає кінця. Майбутнє гравця останнім часом під питанням. ПСЖ не хоче втрачати його безплатно.
Переможці Ліги чемпіонів дали ясно зрозуміти – чи Доннарумма підписує новий контракт, чи залишає клуб. На даний момент все вказує на перше.
В інтерв'ю La Gazzetta dello Sport агент італійця Енцо Райола не залишив жодних сумнівів із цього приводу. Він надав нову інформацію.
«Ми ведемо переговори з ПСЖ щодо продовження контракту. Впевнені, що досягнемо угоди», – заявив Райола.
Потрал Transfermarkt оцінює Доннарумму у 40 мільйонів євро.
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