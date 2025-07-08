Павло Василенко

Незважаючи на те, що Кіліан Мбаппе рідко грав і не був у стартовому складі Реалу на Клубному чемпіонаті світу, він зумів увійти до історії. Забивши м'яч у матчі з Боруссією Дортмунд (3:1) у чвертьфіналі кілька днів тому, нападник став першим гравцем в історії Реала, який відзначився у семи різних змаганнях за один сезон. Дане змагання зараховується як частина сезону 2024/25, у якому француз також забивав у Ла Лізі, Суперкубку УЄФА, Лізі чемпіонів, Суперкубку Іспанії, Кубку Іспанії та Міжконтинентальному кубку.

Цікаво, що ні Кріштіану Роналду, ні Альфредо Ді Стефано не досягли нічого подібного за всю довгу і славну історію Реалу.

Мбаппе відновлювався після хвороби, яка не дозволяла йому більше грати. Крім того, хоча француз зараз здоровий, його змінник Гонсало Гарсія знаходиться у чудовій формі і вже забив чотири м'ячі на турнірі у США.

У середу мадридська команда зустрінеться з ПСЖ у другому півфіналі, а сьогодні визначиться перший фіналіст турніру у поєдинку Флуміненсе з Челсі.