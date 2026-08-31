Сергій Разумовський

Київське Динамо не стало коментувати розгромну поразку від Буковини в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок у Кам’янці-Подільському завершився перемогою новачка елітного дивізіону з рахунком 3:0.

Після фінального свистка головний тренер столичної команди Ігор Костюк не з’явився у флешзоні для обов’язкового спілкування з представниками медіа. Наставник також пропустив флешінтерв’ю, яке передбачене для тренерів після завершення матчів чемпіонату. Про це повідомляє Tribuna.com.

До журналістів не підійшов і жоден інший представник тренерського штабу Динамо. Так само біля мікрофонів транслятора УПЛ ТБ не з’явилися футболісти київської команди. Таким чином, клуб не надав жодних пояснень щодо причин провального виступу та втрати важливих турнірних очок.

Нагадаємо, після трьох жахливих помилок голкіпера Динамо Вячеслава Суркіса, за киян дебютував 23-річний Ілля Ольховий, який замінив племінника президента клубу.