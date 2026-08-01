Асистент головного тренера Полісся Сергій Кравченко в інтерв'ю GG.Спорт оцінив трансферну стратегію житомирського клубу.

Президент робить усе можливе і може вкладати, але це все повинно бути поступово. Я думаю, що наш президент, якщо захоче, може купити гравця і за 10 мільйонів. Але це буде неправильно. Треба, щоб команда зростала, по кроках. Я кажу за трансфери, за позиції, але вважаю, що в нас і так гарний склад, гарна молодь на підході.

Проте для таких високих завдань, які поставлені, треба, звісно, підсилюватися кожне трансферне вікно, створювати конкуренцію, точково підписувати одного, двох-трьох гравців, і тоді команда буде зростати. Але це все повинно бути поступово. Я впевнений: якщо так буде й далі, то «Полісся» чекає гарне майбутнє.