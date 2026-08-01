Сергій Разумовський

Чорноморець завершив процедуру зняття обмежень на реєстрацію нових футболістів і вже працює над оформленням літніх новачків. За інформацією «ТаТоТаке», одеський клуб перебуває на фінальному етапі реєстрації трьох гравців, які можуть найближчим часом офіційно приєднатися до команди.

Повідомляється, що з Чорноморця були зняті обидва трансферні бани, накладені навесні 2026 року. Відповідні зміни відображені й на офіційному порталі ФІФА – у переліку клубів, яким заборонено реєструвати нових футболістів, одеська команда більше не значиться.

Наразі Чорноморець домовився про оренду трьох футболістів. Із Динамо підписано угоду щодо півзахисника Владислава Герича, із Шахтарем погоджено перехід центрбека Мар’яна Фарини, а з Поліссям досягнуто домовленості стосовно півзахисника Джеррі Йока.

Усі троє новачків мають бути зареєстровані в Українській асоціації футболу та заявлені для участі в матчах української Прем’єр-ліги. Клуб уже займається необхідними процедурами, однак остаточне оформлення документів ще триває.

Окремо вирішується питання із заявкою Даніїла Алефіренка. Лівий вінгер цього літа залишив Колос і підписав із Чорноморцем повноцінний контракт. Очікується, що футболіст також найближчим часом буде внесений до заявки команди. Наразі клуби узгоджують технічні деталі документації, пов’язані з переходом гравця.

Паралельно одесити продовжують переговори із Шахтарем щодо можливого трансферу правого вінгера Олега Пушкарьова. Сторони поки що не завершили перемовини, тому доля цього переходу залишається невизначеною.

Перший офіційний матч нового сезону Чорноморець проведе в неділю, 2 серпня. Суперником одеської команди стане Полісся, а стартовий свисток запланований на 13:00.

За умовами орендної угоди між Поліссям і Чорноморцем Джеррі Йока не зможе взяти участь у цьому поєдинку. Через відповідний пункт договору півзахисник пропустить зустріч проти свого клубу-власника.

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