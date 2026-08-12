Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха, а також розкрив інформацію про кадрову ситуацію. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, коли тренер протягом тривалого часу працює з командою, у неї вже сформована певна система. Гравці добре розуміють, як діяти, команда має збалансований склад. До того ж є досвід виступів у Лізі чемпіонів. Приємно та цікаво грати з таким суперником, тому що є чітке розуміння, як він діє і як ми повинні діяти, щоб йому протистояти. Це додає особливої родзинки цьому протистоянню.

Травми Нещерета, Піхальонка та Волошина? Крім тих, які були до цього, більше ніяких кадрових втрат.

Хочу додати, що нас дуже приємно вразило ваше місто, а також ставлення людей до нас. Дуже приємно відчувати, що тут підтримують Україну та український народ. Ця підтримка для нас дуже важлива в нинішній час. Але попри це, протистояння на футбольному полі буде цікавим. І ми зробимо все, що від нас залежить, щоб пройти до наступного раунду.