Костюк оголосив заявку Динамо на матч Ліги конференцій з Карабахом
Поєдинок відбудеться у четвер
Делегація київського «Динамо» прибула до Баку, де 13 серпня пройде матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.
Напередодні ввечері команда приїхала до Любліна з Рівного, де в неділю відбувся матч проти Вереса. Вранці 11 серпня біло-сині провели тренування, а після обіду вирушили до столиці Азербайджану.
У з Карабахом головний тренер Динамо Ігор Костюк розраховуватиме на наступних виконавців:
- воротарі – Манько, Ольховий, Суркіс;
- захисники – Біловар, Дубінчак, Кендзьора, Малиш, Михавко, Сич, Тимчик, Тіаре;
- півзахисники – Бражко, Буяльський, Кабаєв, Лонвейк, Люсін, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко;
- нападники – Герреро, Мунгенге, Пономаренко.
Матч Карабах – Динамо відбудеться у четвер, 13 серпня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Команда, яка програє у цій дуелі, остаточно покине єврокубки в цьому сезоні. Переможець у раунді плейоф відбору Ліги конференцій вийде на сильнішого у парі Твенте – ДАК Дунайська Стреда. Першу домашню зустріч нідерландці виграли з рахунком 6:0.
Поділитись