Павло Василенко

Делегація київського «Динамо» прибула до Баку, де 13 серпня пройде матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаха.

Напередодні ввечері команда приїхала до Любліна з Рівного, де в неділю відбувся матч проти Вереса. Вранці 11 серпня біло-сині провели тренування, а після обіду вирушили до столиці Азербайджану.

У з Карабахом головний тренер Динамо Ігор Костюк розраховуватиме на наступних виконавців:

воротарі – Манько, Ольховий, Суркіс;

– Манько, Ольховий, Суркіс; захисники – Біловар, Дубінчак, Кендзьора, Малиш, Михавко, Сич, Тимчик, Тіаре;

– Біловар, Дубінчак, Кендзьора, Малиш, Михавко, Сич, Тимчик, Тіаре; півзахисники – Бражко, Буяльський, Кабаєв, Лонвейк, Люсін, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко;

– Бражко, Буяльський, Кабаєв, Лонвейк, Люсін, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко; нападники – Герреро, Мунгенге, Пономаренко.

Матч Карабах – Динамо відбудеться у четвер, 13 серпня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Команда, яка програє у цій дуелі, остаточно покине єврокубки в цьому сезоні. Переможець у раунді плейоф відбору Ліги конференцій вийде на сильнішого у парі Твенте – ДАК Дунайська Стреда. Першу домашню зустріч нідерландці виграли з рахунком 6:0.