Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився подробицями щодо своєї кадрової політики.

Марлон уже був нашим гравцем, і я дуже радий, що він повернувся. Мені справді подобається його особистість – як людина він мені дуже близький. Ми були одноклубниками раніше, і я справді ставлюся до нього як до брата. У нього є характер, і він впливає на інших гравців, допомагає їм ставати кращими.

Крім того, у нього дуже хороше футбольне розуміння гри. Коли у твоїй команді є такі футболісти, ти почуваєшся впевненіше.

Інтерес до Матвієнка? Мабуть, я трохи далекий від усіх цих чуток. Дуже радий, що він наш капітан і що я з ним працюю. Мені він дуже імпонує, як гравець і людина. Конопля дуже подобається мені, як гравець. У нього великий досвід. Так само в нас є Тобі та Джіо. Мені справді подобаються ці хлопці – і як гравці, і як люди. У мене є троє правих захисників.

Також ми будемо грати всіма 24 гравцями, які в нас є, а не 11-ма. Ми віримо, що в нас буде багато матчів у сезоні. Особливо, якщо ми дістанемося до групового етапу Ліги Європи.

А щодо контрактних питань – це вже справа спортивного директора. Саме він займається такими речами. Для мене важливий кожен день, коли бачу їх на полі, адже передусім вони – люди, а вже потім футболісти. Як вже казав, питання контрактів – це сфера роботи спортивного директора. Хай Даріо попрацює трохи, – заявив Туран в інтерв'ю Tribuna.com.