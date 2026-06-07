Данія – Україна: Мальдера оголосив стартовий склад синьо-жовтих
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
Сьогодні відбудеться контрольний матч Данія – Україна. Головний тренер синьо-жовтих Андреа Мальдера назвав стартовий склад команди.
Україна: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Циганков, Судаков, Маліновський, Яремчук.
Початок гри на «Оденсе Стедіум» о 19:30 за київським часом.
Пряма трансляція контрольної зустрічі на території України буде доступна в ефірі медіасервісу MEGOGO.