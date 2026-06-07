Павло Василенко

Сьогодні, 7 червня, національна збірна України з футболу проведе другий поєдинок під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери, який очолив команду після відставки Сергія Реброва. У товариській зустрічі синьо-жовті зіграють проти збірної Данії.

Поєдинок прийматиме «Оденсе Стедіум» у данському Оденсе. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:30 за київським часом.

Де дивитися матч Данія – Україна?

Пряма трансляція контрольної зустрічі на території України буде доступна в ефірі медіасервісу MEGOGO.