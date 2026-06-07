Мальдера оголосив заявку збірної України на матч проти Данії
Наставник синьо-жовтих зробив свій вибір
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
Головний тренер національної збірної України Андреа Мальдера визначився із заявкою на товариський поєдинок проти Данії.
Заявка збірної України
- Голкіпери: 1 Єрмаков, 12 Трубін, 23 Нещерет.
- Захисники: 2 Сарапій, 3 Михавко, 4 Романчук, 5 Бондар, 13 Забарний, 16 Миколенко, 22 Матвієнко.
- Півзахисники: 6 Бражко, 7 Ярмоленко, 8 Малиновський, 10 Шапаренко, 14 Назарина, 15 Циганков, 17 Судаков, 18 Очеретько, 19 Ігнатенко, 20 Назаренко, 24 Бондаренко, 25 Синчук.
- Форварди: 9 Яремчук, 11 Довбик, 21 Пономаренко.
7 червня збірна України зіграє товариський матч проти національної команди Данії. Початок гри на «Оденсе Стедіум» о 19:30 за київським часом.
Матеріали по темі
Мальдера оголосив про кадрові проблеми у збірній України перед матчем із Данією
близько 21 години тому