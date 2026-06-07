Павло Василенко

Лондонський Тоттенхем розглядає варіант із підписанням українського голкіпера ліссабонської Бенфіки Анатолія Трубіна. Про це повідомляє SPURSCORNER.

За даними джерела, воротар збірної України позитивно оцінює можливість продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі та вже висловив готовність до потенційного переходу до лондонського клубу.

Нагадаємо, що головним тренером Тоттенхема є екснаставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Трубін перейшов у Бенфіку із Шахтаря влітку 2023 року за 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Його угода з португальським клубом розрахована до 30 червня 2028 року, а сума викупу за контрактом складає 100 мільйонів євро.

В сезоні 2025/26 Трубін зіграв за Бенфіку 50 матчів, у яких пропустив 43 м’ячі. Також на його рахунку 21 «сухий» поєдинок та один гол.