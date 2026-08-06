Сергій Разумовський

Київське Динамо вже зовсім скоро проведе перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Перед стартовим свистком стали відомі стартові склади обох команд. Найбільше здивував вибір головного тренера киян, який ухвалив одразу кілька несподіваних кадрових рішень.

З перших хвилин на полі з'явиться півзахисник Валентин Рубчинський. Його поява у стартовому складі стала несподіванкою, адже раніше вважалося, що в ієрархії команди він поступається Віталію Буяльському, Олександру Піхальонку та Миколі Шапаренку. При цьому всі троє повністю готові до гри, але цього разу розпочнуть матч на лаві запасних.

Ще одним цікавим рішенням наставника стало використання одразу двох нападників. У стартовому складі вийдуть Матвій Пономаренко та Едуардо Герреро, який у попередніх матчах діяв на лівому фланзі атаки. Водночас з перших хвилин зіграє і лівий вінгер Богдан Редушко. Це може свідчити про те, що Динамо використовуватиме тактичну схему з двома центрфорвардами.

Стартовий склад Динамо:

Суркіс, Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак, Рубчинський, Бражко, Лонвейк, Герреро, Редушко,Пономаренко.

Запасні: Біловар, Буяльський, Кабаєв, Мунгенге, Нещерет, Ольховий, Піхальонок, Шапаренко, Тіаре, Тимчик, Волошин, Ярмоленко.

У складі Карабаха також є українське представництво. З перших хвилин на поле вийде український вінгер Олексій Кащук.

Стартовий склад Карабаха:

Кохальські, Макрецкіс, Сілва, Варконьї, Джафаркулієв, Янкович, Педро, Муаддіб, Зубір, Реналдо, Кащук.

Динамо – Карабах. Де дивитися трансляцію першого матчу 3-го раунду відбору Ліги конференцій.