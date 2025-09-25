Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі пропустить найближчий матч чемпіонату Франції проти Страсбурга через вилучення у грі з ПСЖ. Крім того, італієць отримав умовне покарання – додаткова дискваліфікація на один матч у разі повторного порушення.

Де Дзербі, який раніше очолював Шахтар, був видалений після двох жовтих карток наприкінці зустрічі з ПСЖ за бурхливу реакцію на фол Ашрафа Хакімі проти П'єра-Емеріка Обамеянга.

«За вимогу покарати гравця ПСЖ він спочатку отримав жовту картку. Але це його не заспокоїло. Тренер Марселя продовжив протестувати, що змусило Жерома Брісара показати йому червону», — повідомляє RMC.

Марсель у цьому матчі здобув мінімальну перемогу над ПСЖ з рахунком 1:0.