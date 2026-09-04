Де Дзербі не випустить Мудрика у старті. Тренер Тоттенгема розкрив план на дебют українця
Італієць зробив заяву щодо новачка «шпор»
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів про ситуацію Михайла Мудрика, який приєднався до лондонської команди на правах оренди з Челсі після завершення дискваліфікації за допінг. Італійський фахівець дав зрозуміти, що українець поки не готовий вийти у стартовому складі.
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«Я завжди віддаю всі сили, щоби допомогти молодому гравцю. В Україні ми мали емоційний сезон, але все закінчилося через війну. Я залишався у контакті з Мудриком», – сказав Де Дзербі.
Тренер зазначив, що йому ще потрібно повністю оцінити фізичні кондиції вінгера, а також зрозуміти, як він адаптувався до нової команди та її вимог.
Водночас Де Дзербі вважає, що Мудрик уже готовий отримати обмежений ігровий час.
«Мудрик готовий зіграти 15-20-30 хвилин. Думаю, він готовий вийти у матчі з Ноттінгем Форест», – заявив наставник.
Мудрик нещодавно перебрався до Тоттенгема на правах річної оренди. Лондонський клуб матиме опцію викупу українця за 87,6 мільйона євро.
Дебют футболіста може відбутися вже 5 вересня у матчі третього туру АПЛ проти Ноттінгем Форест. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Напередодні Мудрик уже провів перше тренування з новою командою.
Команда Де Дзербі програла обидва стартові матчі чемпіонату Англії. Тоттенгем наразі посідає останнє, 20-е місце в турнірній таблиці АПЛ.