Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі розповів про ситуацію Михайла Мудрика, який приєднався до лондонської команди на правах оренди з Челсі після завершення дискваліфікації за допінг. Італійський фахівець дав зрозуміти, що українець поки не готовий вийти у стартовому складі.

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«Я завжди віддаю всі сили, щоби допомогти молодому гравцю. В Україні ми мали емоційний сезон, але все закінчилося через війну. Я залишався у контакті з Мудриком», – сказав Де Дзербі.

Тренер зазначив, що йому ще потрібно повністю оцінити фізичні кондиції вінгера, а також зрозуміти, як він адаптувався до нової команди та її вимог.

Водночас Де Дзербі вважає, що Мудрик уже готовий отримати обмежений ігровий час.

«Мудрик готовий зіграти 15-20-30 хвилин. Думаю, він готовий вийти у матчі з Ноттінгем Форест», – заявив наставник.

Мудрик нещодавно перебрався до Тоттенгема на правах річної оренди. Лондонський клуб матиме опцію викупу українця за 87,6 мільйона євро.

Дебют футболіста може відбутися вже 5 вересня у матчі третього туру АПЛ проти Ноттінгем Форест. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом. Напередодні Мудрик уже провів перше тренування з новою командою.

Команда Де Дзербі програла обидва стартові матчі чемпіонату Англії. Тоттенгем наразі посідає останнє, 20-е місце в турнірній таблиці АПЛ.