Український вінгер Челсі Михайло Мудрик напередодні перейшов до Тоттенгема на правах оренди, хоча спочатку хотів опинитися в іншому англійському клубі.

Журналіст BBC Sport Нізар Кінселла розповів, що українець був дуже зацікавлений у переході до Лідса. За його словами, «павичі» зробили все можливе, щоб домовитися з Челсі, але керівництво лондонського клубу віддало перевагу варіанту з Тоттенгемом.

«Протягом тривалого часу Лідс лідирував у цій гонці, принаймні в думках самого Мудрика. Він був неймовірно захоплений ідеєю перейти туди. Лідс зробив усе можливе, запропонувавши йому чудове місце в складі.

Але я вважаю, що Челсі більше хотів вести бізнес із Тоттенгемом. Справа була не стільки в тому, що Мудрик не хотів іти в Лідс, скільки в перевазі Челсі щодо варіанту з Тоттенгемом.

«Шпори» підписали двох гравців Челсі, що дозволило лондонцям вирішити проблеми з роздутим складом. Якби Лідс також погодився взяти Тосіна Адарабіойо, можливо, він мав би сильніші карти. Але клуб хотів лише Мудрика.

Тож Лідс хотів одного гравця, Тоттенгем – двох, і Челсі вирішив, що це вигідніша угода», – пояснив Кінселла.