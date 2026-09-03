Спортивний директор Тоттенгема Йохан Ланге прокоментував перехід українського півзахисника Михайла Мудрика з Челсі на правах оренди. Слова наводить пресслужба команди.

Ми раді вітати Михайла в клубі. Вважаємо, що він володіє якостями, які дозволять йому зробити реальний внесок у гру нашої команди, і з нетерпінням чекаємо на його розвиток у нашому середовищі. Мене вразили амбіції та рішучість Михайла прийняти цей виклик. У нього є сильне бажання досягати успіху та вдосконалюватися, що чудово відповідає культурі, яку ми будуємо.

Ми надамо Михайлу повну підтримку, поки він адаптується, працює з Роберто [Де Дзербі], нашим тренерським штабом і новими партнерами по команді. Ми з нетерпінням чекаємо на наступний етап його кар'єри.