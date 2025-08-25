Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі висловився з приводу конфлікту між Адріеном Рабьо та ексгравцем Олімпіка Джонатаном Роу.

Обох гравців було виставлено на трансфер, а один з фігурантів конфлікту вже встиг змінити клубну прописку.

Щодо Рабьо, я поки не спілкувався з Пабло [Лонгорією] та Мехді [Бенатіа], але моя позиція ґрунтується не лише на його ігрових якостях, а й на особистості.

Навіть якщо він припустився помилки, я сподіваюся, що ми зможемо переглянути ситуацію і все повернеться у правильне русло.

Я не з тих, хто безповоротно зачиняє двері. Остаточні рішення ухвалює не лише тренер – клуб завжди важливіший. Але Адріен - порядна людина. Я дав йому пораду і вірю, що він дослухається.

Вважаю важливим підтримувати людей. Я ніколи не ставлю хрест на гравцях і не відмовляю у допомозі, якщо можу її надати.

Важливо думати не лише про футбол, а й про людський бік. Примирення можливе лише тоді, коли обидві сторони готові до цього.

У такій ситуації легко почати шукати винних, але це не має сенсу. Значно важливіше рухатися вперед, а для цього іноді потрібно зробити крок назад, проявивши смирення та мудрість.

Це моя думка: ні тренер, ні керівники не можуть вирішувати долю клубу чи окремої людини, – підкреслив Де Дзербі.