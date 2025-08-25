Марсель позбувся одного з фігурантів гучного скандалу
Футболіст працевлаштувався в Серії А
близько 1 години тому
Болонья оголосила про перехід вінгера Марселя Джонатана Роу, повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до літа 2029 року. Роу виступатиме в новій команді під 11 номером.
22-річний футболіст вимушено залишив Олімпік після матчу 1 туру Ліги 1 проти Ренна (0:1). Англієць мав конфлікт з ексодноклубником Адріеном Рабьо, після чого наставник провансальців Роберто Де Дезрбі відсторонив розбишак від тренувань.
Завершення 1/32 фіналу Кубка України, Ліверпуль та Інтер. Що подивитися 25 серпня?
Поділитись