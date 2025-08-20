У Франції висловились щодо шансів Забарного закріпитися в основі ПСЖ
Журналіст бачить українця гравцем стартового складу
близько 1 години тому
Журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс прокоментував перспективи українського захисника Іллі Забарного у складі ПСЖ.
«Я думаю, що, якщо він добре виступатиме, то дуже швидко стане гравцем стартового складу в цій команді. Виступи визначатимуть його ігровий час. Але ми не повинні забувати про Маркіньоса. Ми цілком можемо побачити нову схему гри з трьома центральними захисниками», – цитує Хокінса Planete PSG.
Наступний матч парижан пройде 22 серпня на домашньому стадіоні в рамках Ліги 1 проти Анже, початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом. Нагадаємо, ПСЖ придбав Забарного у англійського Борнмута за 63 мільйони євро без урахування бонусів.
Раніше ексзірка ПСЖ прокоментував дебют Забарного у складі парижан.
