Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі підбив підсумки стартового матчу 23 туру Серії А проти Лаціо (2:3). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Шкода звичайно, але потрібно тверезо проаналізувати матч. Я холоднокровно проаналізував останній камбек, ми грали нарівні, якщо не краще за Лаціо. Ми знову втрачаємо очки на 100-й хвилині: це сталося в Мілані, вдома з Аталантою. Ми повинні прийняти це, як і те, що захищатися стає складніше: ми повинні працювати над тим, як грати на полі, враховуючи також правила.

Якби не останній епізод [гра рукою], ми б заробили заслужений бал, зважаючи на те, що відбувалося на полі. Я роблю вибір, виходячи з настрою: я задоволений, більше ніж перемогою минулого туру, але ми повертаємося додому засмучені.

Неприємно програвати будь-кому в останній хвилині. Очко було б важливим для турнірної таблиці, до того ж ви знаєте моє минуле. Суперництво, яке я відчував у своїй кар'єрі, я відчуваю менше в цій формі, мені шкода хлопців, які заслуговували на очко. - сказав Де Россі.