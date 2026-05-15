Де Россі – про гру Маліновського: «Іншого такого гравця, як він, не існує»
Легенда Роми розповів, чи бачить заміну українця для Дженоа
близько 1 години тому
Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі висловився щодо відходу українського півзахисника команди Руслана Маліновського влітку. Слова фахівця передає Tuttomercatoweb.
Руслан грав навіть тоді, коли був не в найкращій формі, і навіть виходячи на заміну, робив різницю. Я пізнав його як чудову людину, а також як великого гравця.
Як його замінити? Якістю — очевидно, молодшим футболістом, від якого, однак, не можна буде вимагати голів із тридцяти метрів у кожному матчі.
Це не буде копія Руслана, іншого такого гравця, як він, не існує. Адже він дає тобі впевненість у 6–7 переможних матчах на рік, а це важливо. Але потрібен футболіст, який приноситиме голи — можливо, по-іншому, завдяки ривкам у штрафний
Нагадаємо, авторитетний інсайдер підтвердив чутки щодо наступного клубу Маліновського.
