Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі висловився щодо відходу українського півзахисника команди Руслана Маліновського влітку. Слова фахівця передає Tuttomercatoweb.

Руслан грав навіть тоді, коли був не в найкращій формі, і навіть виходячи на заміну, робив різницю. Я пізнав його як чудову людину, а також як великого гравця.

Як його замінити? Якістю — очевидно, молодшим футболістом, від якого, однак, не можна буде вимагати голів із тридцяти метрів у кожному матчі.

Це не буде копія Руслана, іншого такого гравця, як він, не існує. Адже він дає тобі впевненість у 6–7 переможних матчах на рік, а це важливо. Але потрібен футболіст, який приноситиме голи — можливо, по-іншому, завдяки ривкам у штрафний