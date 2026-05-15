Сергій Разумовський

Український півзахисник Руслан Маліновський найближчим літом має змінити клубну прописку та продовжити кар’єру в Туреччині. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, футболіст Дженоа перейде до Трабзонспора на правах вільного агента.

Романо повідомив у соцмережі X, що угоду між сторонами фактично узгоджено. За його даними, 33-річний український хавбек підпише з турецьким клубом контракт на три роки. Інсайдер традиційно підтвердив завершення перемовин своєю фразою Here we go, зазначивши, що Маліновський стане гравцем Трабзонспора.

🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed.



May 15, 2026

Чинна угода Руслана з Дженоа розрахована до 30 червня 2026 року, італійський клуб уже підтвердив, що її продовжено не буде. Таким чином, Трабзонспор не платитиме трансферну суму за українського футболіста, а отримає досвідченого центрального півзахисника як вільного агента.

Маліновський виступав за Дженоа з літа 2023 року. Спершу він перебрався до генуезького клубу на правах оренди з Марселя. Уже в січні 2024 року італійці скористалися можливістю викупу та оформили повноцінний трансфер українця. За перехід хавбека Дженоа заплатила французькому клубу 7 мільйонів євро. За час виступів у складі генуезців Маліновський провів 74 матчі в усіх турнірах. На його рахунку 10 забитих м’ячів і 8 результативних передач.

Про можливий перехід Маліновського до Трабзонспора повідомлялося ще у квітні. Тоді Фабріціо Романо інформував, що українець перебуває на фінальному етапі переговорів із турецьким клубом щодо літнього трансферу. Тепер, за даними інсайдера, сторони дійшли згоди щодо основних умов співпраці.

У Трабзонспорі Маліновський може стати вже третім українським футболістом у складі команди. Наразі за турецький клуб виступають Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Перехід досвідченого півзахисника збірної України може суттєво посилити українське представництво в команді.