Авторитетний інсайдер підтвердив чутки щодо наступного клубу Маліновського
Руслан із Італії вирушить до екзотичного чемпіонату
27 хвилин тому
Український півзахисник Руслан Маліновський найближчим літом має змінити клубну прописку та продовжити кар’єру в Туреччині. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, футболіст Дженоа перейде до Трабзонспора на правах вільного агента.
Романо повідомив у соцмережі X, що угоду між сторонами фактично узгоджено. За його даними, 33-річний український хавбек підпише з турецьким клубом контракт на три роки. Інсайдер традиційно підтвердив завершення перемовин своєю фразою Here we go, зазначивши, що Маліновський стане гравцем Трабзонспора.
Чинна угода Руслана з Дженоа розрахована до 30 червня 2026 року, італійський клуб уже підтвердив, що її продовжено не буде. Таким чином, Трабзонспор не платитиме трансферну суму за українського футболіста, а отримає досвідченого центрального півзахисника як вільного агента.
Маліновський виступав за Дженоа з літа 2023 року. Спершу він перебрався до генуезького клубу на правах оренди з Марселя. Уже в січні 2024 року італійці скористалися можливістю викупу та оформили повноцінний трансфер українця. За перехід хавбека Дженоа заплатила французькому клубу 7 мільйонів євро. За час виступів у складі генуезців Маліновський провів 74 матчі в усіх турнірах. На його рахунку 10 забитих м’ячів і 8 результативних передач.
Про можливий перехід Маліновського до Трабзонспора повідомлялося ще у квітні. Тоді Фабріціо Романо інформував, що українець перебуває на фінальному етапі переговорів із турецьким клубом щодо літнього трансферу. Тепер, за даними інсайдера, сторони дійшли згоди щодо основних умов співпраці.
У Трабзонспорі Маліновський може стати вже третім українським футболістом у складі команди. Наразі за турецький клуб виступають Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Перехід досвідченого півзахисника збірної України може суттєво посилити українське представництво в команді.
