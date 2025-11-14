Сергій Разумовський

У п’ятому турі кваліфікаційного турніру Євро-2027 (U-21) молодіжна збірна України на виїзді поступилася одноліткам із Туреччини.

Команди провели рівний поєдинок, у якому гості мали кілька перспективних атак, але довести їх до голу не змогли. Наприкінці першого тайму українці втратили голкіпера Владислава Крапивцова: на 44-й хвилині він через травму був змушений залишити поле, після чого в гру вступив Іван Пахолюк.

Розв’язка настала в другому таймі. Господарі посилили тиск і на 73-й хвилині Ількхан скористався нагодою, завдавши точного удару в порожній кут після позиційної помилки дублера Пахолюка. Він і став єдиним у матчі. Попри спроби українців відігратися, рахунок 1:0 зберігся до фінального свистка.

Молодіжна збірна України залишилася з чотирма очками у групі H та відстала від Туреччини (8) і Хорватії (7, матч у запасі) у боротьбі за вихід на Євро-2027.

Євро-2027 (U-21). Кваліфікація, група H, п’ятий тур

Туреччина – Україна 1:0

Гол: Ількхан, 73

Туреччина: Ерташ, Карапо, Гюрелер, Акчічек, Йилмаз, Ільхан (Калайчі, 85), Тикназ (Айдин, 70), Вурал, Чанак, Кілішой (к) (Хабешоглу), Хекімоглу (Бостан, 31).

Україна: Крапивцов (Пахолюк, 44), Корнійчук, Захарченко, Кисіль, Крупський (к), Кревсун, Варфоломєєв (Пастух, 83), Царенко (Глущенко, 46), Маткевич (Слесар, 46), Степанов (Пищур, 56), Синчук.

Попередження: Чанак (37), Карапо (62), Вурал (50), Айдин (85), Гюрелер (88), Ерташ (90+1) – Корнійчук (16), Кревсун (49), Кисіль (56).