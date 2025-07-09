Дебютант УПЛ шукає підсилення в атаку
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близько 2 годин тому
Денис Нагнойний. Фото: ФК Зоря
Новачок української Прем'єр-ліги ФК Кудрівка готується до наступного сезону та має на меті підсилити свій склад двома атакувальними футболістами.
За інформацією телеграм-каналу ТаТоТаке, на перегляді в команді перебуває атакувальний півзахисник Металіста 1925 Денис Нагнойний.
Також ФК Кудрівка зробив пропозицію колишньому форварду Оболоні Ростиславу Таранусі, який може приєднатися до нової команди в статусі вільного агента.
28-річний Тарануха у сезоні 2024/25 провів 25 матчів за Оболонь, забивши три голи та оформивши два асисти.
23-річний Нагнойний у попередній кампанії зіграв у одному поєдинку за Металіст 1925.
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