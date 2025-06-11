Дебютант збірної України не потрібен Динамо та Шахтарю? Думка директора Карпат
Колишній тренер футболіста розповів про срібного призера УПЛ
16 хвилин тому
Захисник Олександр Мартинюк дебютував за збірну України у заключному матчу на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) і оформив асист. Колишній тренер футболіста у Волині, а нині – директор Карпат з розвитку, Андрій Тлумак поділився думкою про гравця.
Я не погоджуся з тим, що Мартинюк не потрібний Динамо чи Шахтарю. У нинішній своїй формі він однозначно має цікавити такі клуби.
Чим більша конкуренція в грандах, тим краще грати на всі три фронти: чемпіонат, єврокубки, Кубок України. Тим більше Шовковський показав, як класно вміє використовувати ротацію, і це приносить результат, адже Динамо стало чемпіоном, – сказав Тлумак в інтерв’ю «Українському футболу».
Раніше було названо найкращого гравця матчу Нова Зеландія – Україна. Футболіст, що отримав премію, прокоментував перемогу «синьо-жовтих».
Також головний тренер збірної України Ребров порівняв матчі проти Канади та Нової Зеландії.
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