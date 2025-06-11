Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про зміни у заключному матчі на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) порівняно з першою грою з Канадою (2:4). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Упевненість у захисті — це було дуже важливо для нас сьогодні. Я не вважаю, що в першому матчі ми погано зіграли на атаку. Ми створювали моменти, але, на жаль, їх не реалізовували.

Після першої гри, із Канадою, я не можу сказати, що я був незадоволений гравцями. Я був незадоволений тими вирішальними помилками, які ми зробили. Я дивлюся на статистику. Більшість дуже важливих компонентів ми виграли в Канади, але програли матч — пропустили чотири голи. Ось чому я був настільки засмучений. Але я думаю, що гравці намагалися зробити все можливе. Просто вирішальні помилки, яких ми припустилися, змінили гру.

У матчі з Новою Зеландією нам було важливо сконцентруватися на захисних діях. Важливо було зберегти власні ворота недоторканими. На жаль, ми пропустили один гол, але, як на мене, зіграли сконцентровано в захисті, що важливо, і створили багато моментів, щоб виграти поєдинок.