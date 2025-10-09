Дебютант збірної України оцінив виступ на чемпіонаті світу U-20
Вихованець Ворскли вперше приміряв синьо-жовту форму
близько 2 годин тому
Центрбек Понферрадіни та збірної України U-20 Владислав Кисіль підбив підсумки матчу 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії (0:1). Його слова наводить УАФ.
20-річний гравець на цьому турнірі дебютував на міжнародному рівні.
Звісно, ми дуже засмучені, адже хотіли пройти далі, але був важкий матч, і вийшло так. Для мене це був дуже важливий поєдинок, як і власне чемпіонат світу. Усе ж таки перший виклик до збірної - і такий високий рівень турніру. Ми знали, що Іспанія буде діяти саме так, і готувалися до цього. Зіграли ми добре, але нам трохи не вистачило попереду, щоб зрівняти рахунок»., - розповів Кисіль.
Ярослав на ЧС-2025 відіграв у всіх чотирьох поєдинках.
